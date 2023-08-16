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Минэнерго: в ПХГ Украины закачано 600 млн. кубометров газа трейдеров ЕС

Фото: Герман Галущенко, глава Минэнерго Украины (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украина уже закачала в подземные газохранилища по состоянию на сейчас около 600 миллионов кубометров газа европейских трейдеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире Bloomberg.

Чиновник отметил, что у Украины есть крупнейшие газовые хранилища в Европе, объем которых составляет более 30 миллиардов куб. метров.

"Как видно из тенденции последних месяцев, европейские компании начинают хранение газа в Украине, даже несмотря на войну. Это хороший знак для нас и Европы в целом", - сказал он.

Также глава Минэнерго подчеркнул, на фоне значительной заполненности европейских газохранилищ, использование украинских ПХГ "играет значительную роль для обеспечения энергетической безопасности европейского континента в целом".

Галущенко напомнил, что в газовых хранилищах Украины европейские партнеры могут хранить до 15 млрд. куб. м.

Украинские ПХГ

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе (более 31 млрд кубометров). Они расположены на расположены на глубине от 400 м до 2 км, поэтому хранить газ полностью безопасно.

Ранее, Кабмин Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы: нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.

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