У Міненерго повідомили, скільки діятимуть графіки планових відключень світла

"Вчорашня атака - одна з наймасованіших атак саме на енергетику. 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом, багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень", - сказала вона.

За її словами "Укренерго" вчора довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень, щоб вберегти цілісність системи.

"Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми", - сказала Гринчук.

Представник Міненерго повідомила, що зараз відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах і там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми.

"Сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень", - додала вона.

Гринчук зазначила, "що енергетика знову під атаками ворога, ситуація складна, але контрольована".

"Ми намагаємося робити все, щоб якомога швидше привести до ладу обладнання, об'єкти і стабілізувати роботу енергетичної системи", - сказала представник Міненерго.