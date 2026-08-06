Міненерго по-новому складатиме переліки критично важливих об'єктів

Зміни у роботі енергосистеми

Зокрема, переліки критично важливих об’єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів, зазначив Шмигаль.

Враховуватимуться сезонні особливості:

роботи енергосистеми,

граничного споживання електричної потужності.

Такі зміни дозволять:

ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії;

збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів;

забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами;

підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України.

За словами Шмигаля, це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятиме стабільній роботі енергосистеми України.

Раніше РБК-Україна писало, що Шмигаль заявив про новий план терору від російського диктатра Володимира Путіна щодо України. Тепер основною ціллю атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.