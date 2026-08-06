Минэнерго будет по-новому составлять перечни критически важных объектов

Изменения в работе энергосистемы

В частности, перечни критически важных объектов будут теперь формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов, отметил Шмигаль.

Будут учитываться сезонные особенности:

работы энергосистемы,

предельного потребления электрической мощности.

Такие изменения позволят:

более эффективно планировать распределение доступной электрической энергии;

увеличить его доступный объем для бытовых потребителей;

обеспечить более равномерное распределение между регионами;

повысить стабильность работы объединенной энергетической системы Украины.

По словам Шмыгаля, это решение также позволит более гибко учитывать сезонные особенности электропотребления и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Шмыгаль заявил о новом плане террора от российского диктатра Владимира Путина по отношению к Украине. Теперь основной целью атак может стать не электроэнергия, а водоснабжение и канализация.