Минэнерго будет по-новому составлять перечни критически важных объектов

По инициативе Минэнерго правительство приняло решение для более эффективного распределения электроэнергии. Изменения касаются критически важных объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера -министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.
В частности, перечни критически важных объектов будут теперь формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов, отметил Шмигаль.
Будут учитываться сезонные особенности:
Такие изменения позволят:
По словам Шмыгаля, это решение также позволит более гибко учитывать сезонные особенности электропотребления и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что Шмыгаль заявил о новом плане террора от российского диктатра Владимира Путина по отношению к Украине. Теперь основной целью атак может стать не электроэнергия, а водоснабжение и канализация.
Также 30 июля Шмыгаль сообщил, что "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если нагрузка на сеть окажется критической.