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В Міненерго оголосили рішення щодо подальшого транзиту російського газу

Фото: Україна не буде продовжувати транзит російського газу в Європу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським "Газпромом" після 31 грудня 2024 року, коли спливає термін його чинності.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", - сказав він.

За словами Галущенка, у 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи і підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати і без транзиту.

В Європейському Союзі також не зацікавлені у продовженні транзитного контракту з країною-агресором.

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG", - зазначив міністр.

За словами Галущенка, зараз на ринку є достатньо альтернатив російському газу і низка європейських країн уже пішли цим шляхом. До прикладу, Німеччина за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля.

Тим часом Україна активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку.

Контракт на транзит російського газу

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон також заявила, що Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транзит російського газу до Європи через Україну, яка закінчується наприкінці року.

Раніше Герман Галущенко виключив будь-які комерційні угоди, які дають змогу продовжувати транспортування російського газу через країну після закінчення терміну дії поточної транзитної угоди наприкінці 2024 року.

У Києві не виключали, що компанії країн ЄС самостійно зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.

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Транзит газу