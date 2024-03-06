Галущенко виступив проти будь-яких поставок російського газу через Україну після 2024 року

Міністр енергетики України Герман Галущенко виключив будь-які комерційні угоди, які дають змогу продовжувати транспортування російського газу через країну після закінчення терміну дії поточної транзитної угоди наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейський Союз та Україна раніше заявляли, що не переглядатимуть існуючий контракт, але деякі учасники ринку розглядали можливість приватних угод щодо постачання палива.

Галущенко, схоже, відкинув цей варіант. "Я не бачу такої можливості, - сказав він в інтерв'ю Міжнародному агентству з атомної енергії у Відні. - На столі немає жодних можливих рішень".

Росія припинила більшу частину своїх трубопровідних постачань до Європи після вторгнення, але газ іде через Україну в менших обсягах, ніж було у контракті. Ці поставки покривають більшу частину попиту в таких країнах, як Австрія, Угорщина та Словаччина.

"Ми готові це зупинити. Якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання надійності постачання, це одна ситуація. Але я не бачу такої ситуації", - сказав Галущенко.

Російський газ у Європі

До війни російський газовий монополіст "Газпром" експортував близько 177 млрд кубометрів газу щорічно кількома трубопроводами на ключові ринки Європи та Туреччини, і втрата українського транзитного маршруту не мала б великого значення. Оскільки більшість інших маршрутів закриті, постачання через Україну становлять майже 30% регіонального експорту "Газпрому".

Російський газ, як і раніше, надходить до ЄС через Туреччину, і вона є другим за величиною постачальником зрідженого природного газу до Західної Європи після США. Офіційні особи ЄС ясно дали зрозуміти, що блоку слід зменшити свою залежність від газу з Москви, хоча вони й не вдавалися до санкцій.

Рясне постачання газу з Росії минулого року дозволило Австрії, одному із найстаріших клієнтів "Газпрому" у Західній Європі, збільшити споживання. OMV AG, державний енергетичний гігант країни, має довгостроковий контракт на постачання газу з Росії терміном до 2040 року, який зобов'язує його закуповувати газ, що сягає кордону з Австрією. У грудні "Газпром" покрив 98% потреб країни.

Альтернативний варіант

Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, Галущенко закликав більше європейських країн зберігати паливо у величезних сховищах України. Він сказав, що його країна може запропонувати 15 млрд кубометрів газу для зберігання, що перевищує 14 млрд кубометрів російського палива, яке транзитом пройшло через Україну минулого року.

"Я думаю, це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо жити без російського газу", - сказав Галущенко.

Транзитний контракт

Згідно з п'ятирічною угодою про транзит між Москвою та Києвом, підписаною у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну та платить за використання трубопровідної мережі.

Україна неодноразово заявила, що не вступатиме в переговори з Росією щодо продовження контракту.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон також заявила, що Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транзит російського газу до Європи через Україну, яка закінчується наприкінці року.

Раніше у Києві не виключали, що компанії країн ЄС самі зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.