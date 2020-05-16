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У Міненерго назвали термін завершення експлуатації атомних блоків

Новини » Енергетика     16.05.2020 - 03:06
У Міненерго назвали термін завершення експлуатації атомних блоків
Ілюстративне фото (Flickr)

Всього в Україні 15 блоків

Україна буде вимушена виводити з експлуатації атомні блоки вже через 5-10 років. Всього у державі їх є 15.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Уже через 5-10 років ми будемо вимушені поступово виводити з експлуатації наші атомні блоки. Тому якщо нам порахувати по 15 блокам, це 200 мільярдів гривень потрібно, ми маємо лише 5. Де взяти 195 мільярдів?", - сказала Буславець.

За її словами, час використання атомних блоків в Україні скоро завершиться. Але грошей на виведення їх з експлуатації наразі немає.

"У нас відраховуються деякі кошти, але вони такі малі, що наш сьогоднішній фонд, який спрямований на ці заходи, сьогодні має всього лише 5 мільярдів гривень. Це майже 200 мільйонів долларів. Тобто ми за весь цей час не акумулювали навіть на виведення одного блоку. А в нас їх 15. Тобто ми на сьогодні експлуатуємо, але не закладаємо затрати на майбутнє, щоб безпечно це зробити", - додала глава міністерства.

Нагадаємо, у Міненерго порахували, що на сьогодні дефіцит в енергетичній галузі України за поточний рік досягає понад 50 мільярдів гривень. З них 16 мільярдів - дефіцит вугільної галузі.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України енергетикаМіністерство енергетики та вуглепрому України
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