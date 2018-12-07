У Міненерго назвали обсяги заборгованості перед шахтарями

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Заборгованість по заробітній платі шахтарям складає 196 млн гривень

Голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що на сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі шахтарям складає 196 мільйонів гривень. Про це міністр сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр підкреслив, що уряд у повній мірі виконав свої зобов'язання "щодо оплати різниці вартості по державним підприємствам".

"Що стосується оплати зарплати шахтарям… уряд у повній мірі виконав свої зобов'язання щодо оплати різниці вартості по державним підприємствам. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі складає 196 мільйонів гривень. А підготовлена платіжка, починаючи з вівторка, на останню оплату у 320 мільйонів", - зазначив Насалик.

Крім того, він наголосив, що у цьому році видобуток вугілля не зменшився, а зріс.

"За 11 місяців вугледобувні галузі України не зменшили, а збільшили видобуток вугілля практично на 5%", - сказав голова Міненерго.

Нагадаємо, у листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення додаткових 500 млн гривень на покриття збитків державних шахт і на забезпечення можливості виплати зарплат шахтарям.

Як писало РБК-Україна, за інформацією Міністерства соціальної політики, загальна сума зарплатних боргів складає 2,5653 мільярдів гривень, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств.