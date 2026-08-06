Минэнерго не может ждать нового судебного заседания, пока теряется уголь для зимы, - депутат

Ситуация вокруг Червоноградской обогатительной фабрики уже вышла за пределы хозяйственного спора и нуждается в немедленном вмешательстве Министерства энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата, главы подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб.

"В преддверии сверхсложной зимы государство не имеет права терять предприятия, от которых зависит стабильность энергетики", - подчеркнула она.

Что известно о ситуации на Червоноградской ЦОФ

Червоноградская ЦОФ не работает с января 2026 года. За это время накопились долги по зарплате, работники начали увольняться, а производственные сооружения - разрушаться. Жители Сосновки также сообщают о загрязнении воздуха, повреждении дорог и опасной перевозке углесодержащего шлама через жилые районы.

Важность Червоноградской ЦОФ

Виктория Гриб объяснила, что фабрика является ключевым звеном между государственными шахтами Львовско-Волынского бассейна и тепловыми электростанциями.

Добытый уголь нельзя сразу отправить на ТЭС: сначала нужно очистить его от породы и довести до необходимых показателей качества. Именно эту работу выполняет Червоноградская ЦОФ.

Когда завод простаивает, шахтам сложнее отгружать добытый уголь, а страна теряет время для формирования запасов топлива на зиму.

"За всеми этими фактами стоят конкретные люди, их семьи и громады. Они не должны оставаться заложниками многолетней судебной тяжбы и борьбы частных структур за контроль над предприятием", - отметила депутат.

Процедура санации предприятия длится почти восемь лет, но утвержденного плана до сих пор нет. В январе суд назначил управляющим санацией Владимира Юрченко, однако в апреле апелляционная инстанция отменила это решение. Другой кандидат Александр Охрименко, 21 июля отказался от назначения. Рассмотрение вопроса о новом управляющем перенесено на 19 августа.

По словам Виктории Гриб, государственные органы, государственные и коммунальные предприятия, представляющие большинство кредиторских требований, уже поддержали независимую кандидатуру. Поэтому Минэнерго должно объединить их позицию, обеспечить оперативное назначение управляющего санацией и подготовить четкий план запуска фабрики.

"Время оценивать ответственных должностных лиц по конкретным решениям. В случае Червоноградской ЦОФ таким результатом должно стать возобновление работы предприятия до начала отопительного сезона", - подытожила депутат.