Минэнерго готовит пакет действий для стабилизации украинской энергосистемы

Фото: Ольга Буславец (facebook.com minenergou)

Министерство привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов Украины

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды готовит пакет действий, направленных на стабилизацию украинской энергетической системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Она подчеркнула, что из-за мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса энергоотрасль предстала перед новым вызовом.

"Минэкоэнерго готовит пакет антикризисных действий, которые имеют целью стабилизировать украинскую энергетическую систему. Из-за мирового экономического кризиса и эпидемии COVID-19, отрасль встала перед новым вызовом - необходимостью обеспечить техническое сбалансирование энергосистемы, безопасную эксплуатацию атомных станций, надежное снабжение электроэнергии потребителям. Для этого министерство привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на конец марта с момента внедрения карантинных мероприятий потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось более чем 5%.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года ввел спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина в размере 65% вводится на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации, кроме антрацитового и коксового. Решение было принято с доработкой в ​​течение трех дней.