Міненерго готує пакет дій для стабілізації української енергосистеми

Фото: Ольга Буславець (facebook.com minenergou)

Міністерство залучає до співпраці провідних експертів України

Виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики та захисту довкілля готує пакет дій, які спрямовані на стабілізацію української енергетичної системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сторінку у Facebook.

Вона підкреслила, що через світову економічну кризу та пандемію коронавірусу енергогалузь постала перед новим викликом.

"Мінекоенерго готує пакет антикризових дій, які мають на меті стабілізувати українську енергетичну систему. Через світову економічну кризу та епідемію COVID-19, галузь постала перед новим викликом - необхідністю забезпечити технічне збалансування енергосистеми, безпечну експлуатацію атомних станцій, надійне постачання електроенергії споживачам. Для цього міністерство залучає до співпраці провідних експертів України", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на кінець березня з моменту впровадження карантинних заходів споживання електроенергії в енергосистемі України знизилось на понад 5%.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року запровадив спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито в розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації, крім антрацитового і коксового. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.