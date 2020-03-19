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Украина сократила потребление электроэнергии с начала карантина

Новости » Энергетика     19.03.2020 - 19:51
Украина сократила потребление электроэнергии с начала карантина
Иллюстративное фото (УНИАН)

Потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 390 млн кВт при максимальном объеме потребления мощности

С момента внедрения карантинных мероприятий потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось более чем на 5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 390 млн кВт при максимальном объеме потребления мощности 18,6 тыс. МВт.

В частности, потребление электроэнергии в рабочий день 11 марта (до внедрения карантина) составило 412 млн кВт с максимальным потреблением мощности 19,2 тыс. МВт и ежедневно постепенно снижалось.

Также ограничения импорта электроэнергии до 0 МВт в указанный период связано с необходимостью соблюдения границ оперативной безопасности энергосистемы в связи со значительным снижением потребления в ОЭС Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина в размере 65% вводится на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации, кроме антрацитового и коксового. Решение было принято с доработкой в течение трех дней.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорта. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.

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