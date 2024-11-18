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У Міненерго на фоні ударів РФ по енергетиці звернулись до українців: про що просять

Ілюстративне фото: у Міненерго на фоні ударів РФ по енергетиці звернулись до українців (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація в черговий раз завдала масштабних ударів по енергетиці України. Однак варто пам'ятати про те, що розголошення щодо наслідків ударів допомагає окупантам у підготовці до нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.

У Міненерго нагадали, що не варто розголошувати інформацію про енергетику України.

Зокрема: 

  • не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів;
  • не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення;
  • не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів.

"Це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина. Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак", - сказано у повідомленні.

У Міненерго зауважили, що надають мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. А енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям.

Повернення графіків відключення світла в Україні

Російська Федерація минулими вихідними знову здійснила масовану атаку на енергетичну систему України. Через це було повернено графіки відключення світла. Наразі відомо, що найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".

 

Детальніше про ситуацію, про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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