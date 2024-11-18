В Минэнерго на фоне ударов РФ по энергетике обратились к украинцам: о чем просят

В Минэнерго напомнили, что не стоит разглашать информацию об энергетике Украины.

В частности:

не публиковать фото, видео или какие-либо данные о последствиях ударов;

не разглашать информацию об объектах атак, повреждении, попадании или восстановлении;

не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.

"Это касается всех: органов власти, предприятий, представителей медиа, телеграмм-каналов, соцсетей и каждого гражданина. Разглашение такой информации подвергает страну серьезной опасности. Враг использует эти данные для координации новых атак", - сказано в сообщении.

В Минэнерго отметили, что предоставляют минимально необходимую информацию по соображениям безопасности. А энергетики делают все возможное, чтобы держать систему стабильной и возвращать свет украинцам.

Возврат графиков отключения света в Украине

Российская Федерация в минувшие выходные снова совершила массированную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света. Известно, что самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".