У Міненерго на фоні ударів РФ по енергетиці звернулись до українців: про що просять
Російська Федерація в черговий раз завдала масштабних ударів по енергетиці України. Однак варто пам'ятати про те, що розголошення щодо наслідків ударів допомагає окупантам у підготовці до нових атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.
У Міненерго нагадали, що не варто розголошувати інформацію про енергетику України.
Зокрема:
- не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів;
- не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення;
- не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів.
"Це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина. Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак", - сказано у повідомленні.
У Міненерго зауважили, що надають мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. А енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям.
Повернення графіків відключення світла в Україні
Російська Федерація минулими вихідними знову здійснила масовану атаку на енергетичну систему України. Через це було повернено графіки відключення світла. Наразі відомо, що найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".
Детальніше про ситуацію, про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".
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