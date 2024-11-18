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В Минэнерго на фоне ударов РФ по энергетике обратились к украинцам: о чем просят

Понедельник 18 ноября 2024 15:14
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В Минэнерго на фоне ударов РФ по энергетике обратились к украинцам: о чем просят Иллюстративное фото: в Минэнерго на фоне ударов РФ по энергетике обратились к украинцам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в очередной раз нанесла масштабные удары по энергетике Украины. Однако следует помнить о том, что разглашение о последствиях ударов помогает оккупантам в подготовке к новым атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

В Минэнерго напомнили, что не стоит разглашать информацию об энергетике Украины.

В частности:

  • не публиковать фото, видео или какие-либо данные о последствиях ударов;
  • не разглашать информацию об объектах атак, повреждении, попадании или восстановлении;
  • не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.

"Это касается всех: органов власти, предприятий, представителей медиа, телеграмм-каналов, соцсетей и каждого гражданина. Разглашение такой информации подвергает страну серьезной опасности. Враг использует эти данные для координации новых атак", - сказано в сообщении.

В Минэнерго отметили, что предоставляют минимально необходимую информацию по соображениям безопасности. А энергетики делают все возможное, чтобы держать систему стабильной и возвращать свет украинцам.

Возврат графиков отключения света в Украине

Российская Федерация в минувшие выходные снова совершила массированную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света. Известно, что самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".

Детальнее о ситуации, о том, сколько будут продолжаться графики и чего ждать зимой - читайте в материале РБК-Украина "Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой".

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