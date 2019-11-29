В Минэнерго допускают возврат к прямым поставкам газа из России

Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России. Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина.

По словам Оржеля, украинская сторона уже веде переговоры с российской компанией "Газпром". Российская сторона при этом предлагает так называемые пакетные договоренности.

"Допускаю ... Это очень просто в нашем разговоре с российской стороной, мы четыре года получаем цену на газ - это цена для Европы плюс транспортировка обратно. Мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал министр.

Оржель уточнил, что европейскую сторону поставили в известность о том, что проходила встреча российских и украинских представителей.

Напомним, председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил в пятницу, 29 ноября, Верховная рада примет закон "О рынке электрической энергии" на следующей пленарной неделе.

Добавим, премьер-министр Украины Алексей Гончарук несколько дней назад на брифинге заявил, что Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из Российской Федерации.