При Минэкономразвития создали Офис развития малого и среднего предпринимательства

Фото: первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов (kmu.gov.ua)

Задачей офиса является разработка программ поддержки малого и среднего бизнеса

При Министерстве экономического развития и торговли Украины создали Офис развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минэкономразвития.

Как отмечается в сообщении, Офис развития МСП будет работать как консультативно-совещательный орган при министерстве, а впоследствии должен стать государственным органом, который оказывает поддержку предпринимателям.

Координировать работу офиса будет первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере развития предпринимательства - Максим Нефедов. Финансовую поддержку Офиса осуществляет Европейский Союз в рамках проекта FORBIZ и инициативы EU4Business.

"Развитие МСБ является одним из приоритетных направлений помощи ЕС Украине, и мы приветствуем стратегический курс украинского аравительства на развитие МСП, который руководствуется принципом "Сначала думай о малом", - отметил Хьюг Мингарелли, глава Представительства Европейского Союза в Украине.

Задачей Офиса развития МСП является разработка программ поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, облегчение доступа к финансированию и развитие инфраструктуры поддержки МСП в регионах.

В Офисе развития МСП сегодня работают 9 экспертов с различным опытом и навыками, необходимыми для эффективного выполнения задач двух соответствующих секторов - "Координация политики и инфраструктуры поддержки МСП" и "Популяризация предпринимательства и программ поддержки МСП".

Как сообщало РБК-Украина, в Европейском союзе (ЕС) призвали Украину создать министерство по реформам.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине необходимо повысить эффективность в сфере верховенства права для борьбы с коррупцией.