При Мінекономрозвитку створили Офіс розвитку малого та середнього підприємництва

Фото: перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

Завданням офісу є розробка програм підтримки малого та середнього бізнесу

При Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України створили Офіс розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як зазначається в повідомленні, Офіс розвитку МСП працюватиме як консультативно-дорадчий орган при міністерстві, а згодом має стати державним органом, який надає підтримку підприємцям.

Координувати роботу ффісу буде перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, який відповідає за формування та реалізацію державної політики в сфері розвитку підприємництва - Максим Нефьодов. Фінансову підтримку Офісу здійснює Європейський Союз в рамках проекту FORBIZ та ініціативи EU4Business.

"Розвиток МСБ є одним з пріоритетних напрямків допомоги ЄС Україні, і ми вітаємо стратегічний курс українського Уряду на розвиток МСП, що керується принципом "Спочатку думай про мале", - зазначив Хюг Мінгареллі, голова Представництва Європейського Союзу в Україні.

Завданням Офісу розвитку МСП є розробка програм підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема, полегшення доступу до фінансування та розвиток інфраструктури підтримки МСП у регіонах.

В Офісі розвитку МСП сьогодні працюють 9 експертів з різноманітним досвідом та навичками, необхідними для ефективного виконання завдань двох відповідних секторів - "Координація політики та інфраструктури підтримки МСП" та "Популяризація підприємництва та програм підтримки МСП".

Як повідомляло РБК-Україна, в Європейському союзі (ЄС) закликали Україну створити міністерство з реформ.

Нагадаємо, глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україні необхідно підвищити ефективність у сфері верховенства права для боротьби з корупцією.