Мінекономіки завершило роботу над новим Трудовим кодексом: що зміниться для працівників

За її словами, документ пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження - із роботодавцями, профспілками, експертами й міжнародними партнерами. Після уряду проект буде подано на розгляд Верховної Ради.

Бережна наголосила, що новий Трудовий кодекс стане важливим кроком до створення сучасної, зрозумілої та європейської системи трудових відносин в Україні.

Що передбачає проект нового Трудового кодексу

У документі закладено низку ключових змін, зокрема:

цифровізацію основних процедур у сфері праці;

прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати;

розширення видів трудових договорів;

посилення захисту працівників, особливо представників вразливих груп;

імплементацію основних директив ЄС щодо праці.

Також кодекс встановлює зрозумілі правила для гнучких форматів зайнятості - дистанційної роботи, гнучкого графіка та неповної зайнятості. Документ передбачає посилення соціального захисту працівників із сімейними обов’язками, ветеранів та осіб з інвалідністю, а також уніфікацію вимог до електронної фіксації умов праці.

Окремий блок змін стосується боротьби з незадекларованою працею, врегулювання сучасних форм зайнятості та спрощення взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.

Кодекс стане основою реформи ринку праці

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак підкреслила, що новий Трудовий кодекс має стати правовою основою для реалізації Стратегії зайнятості та реформи ринку праці "Обрій".

"Кодекс поєднує європейські стандарти захисту працівників із гнучкістю, необхідною бізнесу, та створює передумови для розширення формальної зайнятості, підвищення продуктивності праці й кращого захисту прав людини в Україні", - зазначила вона.