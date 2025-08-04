ФОП на папері, працівник у житті: Рада хоче покласти край "схемі" роботодавців

У Верховній Раді запропонували закон, який має чітко відрізнити справжні трудові відносини - коли працівник офіційно найнятий на роботу, від фіктивної співпраці через ФОП - коли компанія оформлює людину як підприємця, щоб не платити податки та не надавати соцгарантії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроект №13507.

Навіщо запроваджувати зміни

Зараз часто буває так, що люди працюють як звичайні працівники, але роботодавець оформлює їх як ФОП. Це дає компанії змогу уникати податків і не платити лікарняні, відпускні тощо. Законопроект має припинити ці зловживання.

"В Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі. Такі ознаки розроблені доктринально, а також судовою практикою. Водночас численні зловживання та довільне трактування змісту таких ознак спонукає закріпити їх на законодавчому рівні", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Законопроект №13507 пропонує визначити 9 ознак, за якими можна встановити, чи є між людиною і компанією трудові відносини.

Якщо буде виконано щонайменше 7 із 9, то суд зможе вирішити: це трудові відносини, а не просто співпраця з ФОП.

Ознаки наявності трудових відносин

роботу ви виконуєте самостійно - без права передати її комусь іншому або найняти людей;

виконуєте завдання за прямим дорученням - під постійним контролем замовника;

замовник визначає ваш графік і правила - тривалість робочого дня, час відпочинку, інструкції, підпорядкування тощо;

ви частина команди - маєте службові контакти, підлеглих, берете участь у нарадах, представляєш компанію;

отримуєте регулярну оплату - щомісячно або з іншою періодичністю, незалежно від результату, й це понад 80% вашого доходу за два роки;

вам компенсують витрати - наприклад, на пальне, інструменти або інші робочі потреби;

ви користуєтесь трудовими пільгами - маєш відпустки, соцгарантії, компенсації;

роботодавець забезпечує вас всім необхідним - обладнанням, матеріалами, інструментами;

навчаєтесь за кошт замовника - він оплачує ваше професійне навчання чи підвищення кваліфікації.

Наголосимо, що тільки суд зможе ухвалити рішення, що людина фактично є найманим працівником.

Що це означає для ФОПів і компаній

Бізнесам буде складніше маскувати працівників під ФОПів. Якщо працівник виконує роботу як штатний співробітник, його мають оформити офіційно.

Це може дати людям більше прав і гарантій, але й зобов’язань (наприклад, податків).