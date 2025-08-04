ФОП на папері, працівник у житті: Рада хоче покласти край "схемі" роботодавців
У Верховній Раді запропонували закон, який має чітко відрізнити справжні трудові відносини - коли працівник офіційно найнятий на роботу, від фіктивної співпраці через ФОП - коли компанія оформлює людину як підприємця, щоб не платити податки та не надавати соцгарантії.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроект №13507.
Навіщо запроваджувати зміни
Зараз часто буває так, що люди працюють як звичайні працівники, але роботодавець оформлює їх як ФОП. Це дає компанії змогу уникати податків і не платити лікарняні, відпускні тощо. Законопроект має припинити ці зловживання.
"В Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі. Такі ознаки розроблені доктринально, а також судовою практикою. Водночас численні зловживання та довільне трактування змісту таких ознак спонукає закріпити їх на законодавчому рівні", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.
Законопроект №13507 пропонує визначити 9 ознак, за якими можна встановити, чи є між людиною і компанією трудові відносини.
Якщо буде виконано щонайменше 7 із 9, то суд зможе вирішити: це трудові відносини, а не просто співпраця з ФОП.
Ознаки наявності трудових відносин
- роботу ви виконуєте самостійно - без права передати її комусь іншому або найняти людей;
- виконуєте завдання за прямим дорученням - під постійним контролем замовника;
- замовник визначає ваш графік і правила - тривалість робочого дня, час відпочинку, інструкції, підпорядкування тощо;
- ви частина команди - маєте службові контакти, підлеглих, берете участь у нарадах, представляєш компанію;
- отримуєте регулярну оплату - щомісячно або з іншою періодичністю, незалежно від результату, й це понад 80% вашого доходу за два роки;
- вам компенсують витрати - наприклад, на пальне, інструменти або інші робочі потреби;
- ви користуєтесь трудовими пільгами - маєш відпустки, соцгарантії, компенсації;
- роботодавець забезпечує вас всім необхідним - обладнанням, матеріалами, інструментами;
- навчаєтесь за кошт замовника - він оплачує ваше професійне навчання чи підвищення кваліфікації.
Наголосимо, що тільки суд зможе ухвалити рішення, що людина фактично є найманим працівником.
Що це означає для ФОПів і компаній
Бізнесам буде складніше маскувати працівників під ФОПів. Якщо працівник виконує роботу як штатний співробітник, його мають оформити офіційно.
Це може дати людям більше прав і гарантій, але й зобов’язань (наприклад, податків).
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Раніше ми писали про те, що мобілізовані ФОПи тепер можуть не сплачувати податки та не подавати звітність на час служби. Це стало можливим завдяки новим змінам до Податкового кодексу.
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