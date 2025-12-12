Минэкономики завершило работу над новым Трудовым кодексом: что изменится для работников

По ее словам, документ прошел все необходимые форматы обсуждения и согласования - с работодателями, профсоюзами, экспертами и международными партнерами. После правительства проект будет подан на рассмотрение Верховной Рады.

Бережная отметила, что новый Трудовой кодекс станет важным шагом к созданию современной, понятной и европейской системы трудовых отношений в Украине.

Что предусматривает проект нового Трудового кодекса

В документе заложен ряд ключевых изменений, в частности:

цифровизацию основных процедур в сфере труда;

прозрачный механизм определения минимальной заработной платы;

расширение видов трудовых договоров;

усиление защиты работников, особенно представителей уязвимых групп;

имплементацию основных директив ЕС по труду.

Также кодекс устанавливает понятные правила для гибких форматов занятости - дистанционной работы, гибкого графика и неполной занятости. Документ предусматривает усиление социальной защиты работников с семейными обязанностями, ветеранов и лиц с инвалидностью, а также унификацию требований к электронной фиксации условий труда.

Отдельный блок изменений касается борьбы с незадекларированным трудом, урегулирования современных форм занятости и упрощения взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.

Кодекс станет основой реформы рынка труда

Заместитель министра экономики Дарья Марчак подчеркнула, что новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации Стратегии занятости и реформы рынка труда "Горизонт".

"Кодекс сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека в Украине", - отметила она.