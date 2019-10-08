После запуска рынка земли цена на землю увеличится, - Милованов

Запуск рынка сельскохозяйственных земель приведет к росту стоимости земельных паев и увеличению доходов их владельцев. Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Милованов заверил, что в результате земельной реформы цены на землю возрастут.

"Что предлагается в реформе земле? Предоставить возможность владельцам земли наконец распоряжаться своей собственностью. В результате цена на землю увеличится и люди станут богаче", - сообщил министр.

Напомним, ранее Кабинет министров предложил разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года. По словам премьера Алексея Гончарука, в течение года следует прописать все механизмы купли-продажи земли.

Милованов оценил ожидаемый экономический рост от земельной реформы. По его словам, введение рынка земли может дать дополнительно 1-2% роста ВВП ежегодно.

В Верховной раде рассчитывают открыть рынок земли до нового года. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что мораторий на продажу земли отменят еще в 2019 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский выступил против продажи земли иностранцам и предложил свою модель виденья земельной реформы.