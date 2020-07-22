В Минэкономики не видят рисков закрытия бизнеса осенью из-за карантина

Правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии. В случае второй волны COVID-19 полного закрытия бизнеса не планируется.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не вижу активных рисков в том, что мы осенью примем какое-то решение, которое может закрыть бизнес. Если будут вспышки - будем закрывать точечно", - сказал он.

По его словам, сейчас нельзя сказать, что осенью будет новая вспышка и правительство будет закрывать бизнес, чтобы люди не работали. Кроме того, много людей уже научились дистанционно работать.

"Наш месседж: есть вспышка, мы на него реагируем, но взвешенно и с определенными просчетами наперед", - добавил министр.

Петрашко рассказал, что система карантинных ограничений работает и сейчас.

"Есть вещи, с которыми приходится в ручном режиме бороться, такие, например, как решение о закрытии ночных клубов, которое касается в основном летних периодов. Но в целом бизнес дисциплинировался, придерживается карантинных ограничений, мы это видим. Нарушения есть, для этого работает и Нацполиция, и Госпотребслужба, и Гоструда частично", - сказал Петрашко.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.