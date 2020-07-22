У Мінекономіки не бачать ризиків закриття бізнесу восени через карантин

Уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії. У разі другої хвилі COVID-19 повного закриття бізнесу не планується.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я не бачу активних ризиків у тому, що ми восени приймемо якесь рішення, яке може закрити бізнес. Якщо будуть спалахи - будемо закривати точково", - сказав він.

За його словами, зараз не можна сказати, що восени буде новий спалах і уряд буде закривати бізнес, щоб люди не працювали. Крім того, багато людей вже навчилися дистанційно працювати.

"Наш меседж: є спалах, ми на нього реагуємо, але зважено і з певними прорахунками наперед", - додав міністр.

Петрашко розповів, що система карантинних обмежень працює і зараз.

"Є речі, з якими доводиться в ручному режимі боротися, такі, наприклад, як рішення про закриття нічних клубів, яке стосується в основному літніх періодів. Але загалом бізнес дисциплінувався, дотримується карантинних обмежень, ми це бачимо. Порушення є, для цього працює і Нацполіція, і Держспоживслужба, і Держпраці частково", - сказав Петрашко.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що економіку України необхідно запускати, оскільки процеси можуть прийняти незворотній характер.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.