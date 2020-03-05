В Минэкономики сравнили потенциальный доход от приватизации с кредитом МВФ

Фото: Павел Кухта (facebook.com paul.kukhta)

Потенций доход от приватизации, как и будущий кредит МВФ, составляет 5 млрд долларов

Правительство Украины передал Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации предприятия с потенциальной ценой продажи 5 млрд долларов. Об этом заявления первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил Кухта, с декабря 2019 года Фонд госимущества уже передали 961 предприятие, что почти в 10 раз больше, чем последние 10 лет.

"Их балансовая стоимость составляет примерно 3 млрд долларов, с потенциалом продаж 5 млрд доларвів. Это примерно достигает объема транша МВФ", - сказал он во время конференции "Управление государственным имуществом. Как привлечь инвестиции и ускорить экономическое развитие?".

При этом он подчеркнул, что при успешной продаже со стороны ФГИУ обеспечиваются не только значительные поступления в бюджет, но и самое главное - инвестиции и развитие.

Напомним, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, план приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд государственного имущества Украины 4 марта продал на аукционе за 230 млн грн АО "Киевпассервис", предприятие, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве и 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.