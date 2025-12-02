ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Минэкономики рекомендовало УЗ воздержаться от повышения тарифов на грузы

Вторник 02 декабря 2025 12:27
UA EN RU
Минэкономики рекомендовало УЗ воздержаться от повышения тарифов на грузы Фото: тариф на перевозку грузов УЗ рекомендуют не повышать (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Прежде чем инициировать повышение тарифов на грузы, Укрзализныця должна обновить свой тарифный сборник, не изменявшийся с 2009 года. И подходить к этой теме следует взвешенно и тщательно, с учетом специфики отраслей.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, последнего повышения грузовых тарифов - на 70% в 22 году - Министерство экономики не поддерживало. Сборник тарифов, определяющий стоимость перевозки по классификации грузов, не пересматривался с 2009 года.

"Мне кажется, ситуация сейчас настолько отличается от 2009 года, что просто в общем повысить цену перевозок странно. Это не соответствует реальности. У нас есть факт, когда из-за тарифов УЗ часть груза идет с железной дороги на дороги. И министр инфраструктуры должен сказать, как им легче: поддерживать дороги или дотировать железную дорогу", - отметил Соболев.

По мнению министра экономики, удорожание перевозок может негативно повлиять на некоторые отрасли, например, горно-металлургический комплекс, вплоть до остановки отдельных предприятий, которые сегодня и так страдают из-за отсутствия электроэнергии и более высокой цены, чем у европейских конкурентов.

А увеличение затрат на логистику становится дополнительным бременем, причем для некоторых отраслей это бремя - из-за действующей системы тарификации - чуть ли не вдвое больше, чем для других, акцентирует Соболев.

"Просто общее повышение тарифов, по нашему мнению, может не привести к желаемому эффекту. Какая-то часть груза исчезнет из-за остановки предприятий. Часть перейдет на дороги, соответственно здесь железная дорога тоже недополучит... А мы хотим, чтобы груз остался и УЗ получала дополнительные средства, которые будут покрывать себестоимость производства. Если в результате повышения тарифов грузы сходят с железной дороги, очевидно, в этом нет смысла, так?", - подчеркнул министр.

Что известно о повышении тарифов УЗ

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки почти на 40%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

Ранее представители промышленных отраслей заявляли, что резкое повышение тарифов УЗ может усугубить кризис в добывающем и перерабатывающем секторах и повлиять на экспортные возможности страны.

Кроме того, президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что аграрные производители недоплачивают за свои нерентабельные повагонные перевозки с малодействющих станций "Укрзализныци", и фактически заставляют УЗ нести многомиллиардные убытки. А финансируется этот ущерб за счет завышенного тарифа для металлургов.

Проблема в том, что убытки УЗ от содержания малодеятельной и избыточной инфраструктуры достигают 16 миллиардов гривен в год, а основной потребитель услуг малодействующей инфраструктуры – аграрии, в то время как металлурги и горно-рудная промышленность не пользуются этой инфраструктурой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Министерство экономики Тарифы Металлургпром
Новости
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит