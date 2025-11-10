Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" це дорога в глухий кут для економіки, - УМП

"До війни тільки галузь гірничо-металургійного комплексу споживала десь 60% всієї електроенергії, яка йшла на промисловість. І перевозили більше 40% того трафіку, який дає Укрзалізниця. Але після 2022 року фактично всі підприємства працюють в режимі виживання, переважна кількість - у збиток", - нагадав Каленков.



Попри це, галузь, за його словами, продовжує робити вагомий внесок в економіку: підтримує громади у прифронтових регіонах, сплачує податки, забезпечує валютні надходження й мультиплікаційний ефект зайнятості.

"Наша галузь створює до 7,5–8 робочих місць в інших галузях, а вантажні перевезення - це основне джерело прибутку "Укрзалізниці", - наголосив він.

Каленков звернув увагу, що вже зараз перевезення вантажів у низці країн ЄС дешевші, ніж в Україні, тож ініціатива УЗ підвищити вантажні тарифи це "не те, що економічно нерозумно, необґрунтовано, це просто тупикова дорога".



Президент "Укрметалургпрому" зазначив, що проблема УЗ носить системний характер, адже компанія фактично поєднує два різні бізнеси – прибутковий вантажний і збитковий пасажирський, який генерує десятки мільярдів збитків щороку.

"Що робить "Укрзалізниця"? Вона просто перекладає ці збитки на вантажні тарифи. В них немає іншого вибору. Хоча ця ситуація ненормальна, і так не робиться в європейських країнах. Там є державне субсидування пасажирських перевезень. Я думаю, що й у нас це теж могло би бути, тим більше в часи війни. Адже це соціальний проєкт, витрати за який має нести держава", - підкреслив Каленков.



Він також попередив, що підвищення вантажних тарифів призведе до протилежного ефекту для самої компанії - адже клієнти почнуть відмовлятися від її послуг, і вантажопотік зменшиться. Тож замість прибутків компанія знову отримає збитки, і знову буде намагатися підвищити тарифи.

"Наші підприємства почнуть зменшувати обсяги виробництва і виходити з ринку. Про це говорить, наприклад, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг». А це одне підприємство, яке генерує десь 8 мільйонів тонн вантажообігу, і це десь 5% того, що "Укрзалізниця" в цьому році перевезла", - привів приклад експерт.