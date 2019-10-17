Минэкономики прогнозирует ускорение роста ВВП Украины

Фото: коллаж (РБК-Украина)

У министерства уже есть два прогноза на 2020 год - 3,7% и 4,8%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на 3,7%. Об этом написал министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Милованов также добавил, что у министерства есть более оптимистичный сценарий роста ВВП Украины - на 4,8% при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата.

В то же время, непонятно, являются цифры, которые назвал Милованов, новым прогнозом Минэкономики, который будет заложен в проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению

Министр также привел прогноз Всемирного банка, опубликованный 9 октября в докладе Migration and Brain Drain. В этом докладе по странам Европы и Центральной Азии Всемирный банк улучшил свой прогноз ВВП в Украине в 2019 году с 2,7% до 3,4%. Кроме того, ВБ ожидает, что рост ускорится до 3,7% в 2020 году и до 4,2% в 2021 году.

"Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики", - написал министр.

Напомним, 16 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Министерство экономики завершает просмотр макроэкономического прогноза на следующий год. По его словам прогноз будет готов к концу месяца.

Отметим, сейчас в проекте государственного бюджета на 2020 год заложен прогноз рост ВВП Украины на 3,0%.