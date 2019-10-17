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Мінекономіки прогнозує прискорення росту ВВП України

Новини » Економіка    17.10.2019 - 16:38
Мінекономіки прогнозує прискорення росту ВВП України
Фото: колаж (РБК-Україна)

Міністерство вже має два прогнози на 2020 рік - 3,7% і 4,8%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує зростання економіки України у 2020 році на 3,7%. Про це написав на міністр Тимофей Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Милованов також додав, що міністерство має більш оптимістичний сценарій зростання ВВП України - на 4,8% за умови успішного проведення програми уряду та зміни бізнес клімату в Україні на краще.

У той же час, незрозуміло, чи є цифри, які назвав Милованов, новим прогнозом Мінекономіки, який буде закладений до проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

Міністр також навів прогноз Світового банку, оприлюднений 9 жовтня у доповіді Migration and Brain Drain. У цій доповіді щодо країн Європи та Центральної Азії Світовий банк поліпшив свій прогноз ВВП в Україні у 2019 році з 2,7% до 3,4%. Крім того, СБ очікує, що зростання прискориться до 3,7% у 2020 році і до 4,2% у 2021 році.

"Прогноз зростання в 3,7% Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки", - написав міністр.

Мінекономіки прогнозує прискорення росту ВВП України

Нагадаємо, 16 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерство економіки завершує перегляд макроекономічного прогнозу на наступний рік. За його словами прогноз буде готовий до кінця місяця.

Відзначимо, зараз в у проекті державного бюджету на 2020 рік закладений прогноз зростання ВВП України на 3,0%.

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