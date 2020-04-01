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Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции

Новости » Финансовый кризис 2020     01.04.2020 - 16:11
Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Девальвация и падение украинской экономики приведут к ценовому всплеску

В Украине ожидается ускорение инфляции из-за девальвации гривны и кризисных процессов в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, инфляция ускорится несмотря на ожидаемое существенное падение цен на энергоносители на мировом рынке.

"Учитывая ситуацию в мире на фоне пандемии COVID-19, а также ослабление гривны, изменение динамики отечественной экономики (необходимость времени для полного восстановления производства) ожидается ускорение инфляционных процессов, в т.ч. на фоне временного усиления инфляционных и девальвационных ожиданий в начале года, которые будут постепенно угасать после окончания карантина", - говорится в прогнозе.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с январем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к февралю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, в обновленном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020 год, который утвердило правительство, прогнозируется ускорение инфляции до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе). Кроме того, вместо ожидаемого роста на 3,7% падение ВВП в 2020 году составит 3,9%.

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