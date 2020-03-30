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Кабмин спрогнозировал глубину падения экономики Украины из-за кризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     30.03.2020 - 10:23
Кабмин спрогнозировал глубину падения экономики Украины из-за кризиса
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Вместо ожидаемого роста на 3,7% падение ВВП в 2020 году составит 3,9%

Падение реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2020 году ожидается на уровне 3,9%. Такие данные содержатся в обновленном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020 год, который утвердило правительство, сообщает пресс-служба Минэкономики.

До начала кризиса, вызванного, пандемией COVID-19, ожидался рост экономики Украины на уровне 3,9%.

Согласно прогнозу, уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 29,5 грн за долларов (по сравнению с 27 грн за доллар, прогнозируемыми в октябре 2019 года). Рост цен на потребительском рынке ускорится до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернется к целевым 5%, сообщили в министерстве.

"В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Уточненные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год будут использованы во время пересмотра государственного бюджета на 2020 год, отметили в Минэкономики.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Отметим, что Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

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