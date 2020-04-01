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Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 16:11
Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Девальвація та падіння української економіки призведуть до цінового сплеску

В Україні очікується прискорення інфляції через девальвацію гривні та кризові процеси через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, інфляція прискориться попри очікуване суттєве падіння цін на енергоносії на світовому ринку.

"Ураховуючи ситуацію у світі на фоні пандемії COVID-19, а також послаблення гривні, зміну динаміки вітчизняної економіки (необхідність часу для повного відновлення виробництва) очікується прискорення інфляційних процесів, у т.ч. на фоні тимчасового посилення інфляційних та девальваційних очікувань на початку року, що поступово згасатимуть після закінчення карантину", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно з січнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до лютого 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,4% з 3,2% у січні 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в оновленому прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2020 рік, який затвердив уряд, прогнозується прискорення інфляції до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі). Крім того, замість очікуваного зростання на 3,7% падіння ВВП у 2020 році складе 3,9%.

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