Минэкономики прогнозирует существенное падение ВВП в 2020 году

В 2020 году ожидается существенное ухудшение динамики развития экономики Украины по сравнению с ранее прогнозируемым. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, на экономике скажется временное прекращение деятельности во многих производственных сферах в Украине.

Кроме того, в условиях общемирового ухудшения динамики спроса вследствие распространения заболеваемости коронавирусом, в частности, в основных странах-партнерах Украины (страны ЕС, Китай) прогнозируется падение цен на мировых сырьевых рынках.

Согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.

Кроме того, инфляция (декабрь к декабрю) вырастет до 11,7% (ожидалось 5,5%), средняя номинальная зарплата составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).

Также прогнозируется падение экспорта на 4,5% до 59,9 млрд долларов (ожидался рост на 7,8% до 68,6 млрд долларов), падение импорта экспорта на 10% до 68,2 млрд долларов (ожидался рост на 9,6% до 83,5 млрд долларов).

Макропрогноз

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль вечером 29 марта сообщил о пересмотре макропрогноза на 2020 год. Цифры нового прогноза были заложены в проект изменений в госбюджет. Предполагалось, что ВВП сократится на 3,9%. Однако документ не был обнародован. Кроме того Верховная рада 30 марта отправила проект изменений в госбюджет на доработку.

После этого Кабмин министров обнародовал постановление от 29 марта №253, которым официально изменил макропрогноз на 2020 год. Ожидается, что эти цифры будут заложены в проект изменений в госбюджет, который Рада рассмотрит на следующей неделе.