Мінекономіки прогнозує зниження врожаю зернових

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Урожай може знизитися на 10 млн тонн

Найбільш реалістичним сценарієм на 2020 рік є скорочення врожаю зернових в Україні до 65-68 млн тонн. Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як зазначив міністр, посуха в цьому році є фактом, хоча зараз вже пішли дощі і частково ситуація поліпшується.

"На цей рік ми прогнозуємо кілька сценаріїв. Найбільш реалістичний передбачає збір врожаю 65-68 млн тонн, що, звичайно, менше, ніж у минулому році. Але це все одно суттєві обсяги, які дозволять нам забезпечити продовольчу безпеку і зберегти за Україною статус великий експортної країни", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, всього в 2019 році було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн). Середня врожайність склала 49,1 центнерів з гектара (у 2018 році - 47,4).

Відзначимо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний урожай зернових і зернобобових культур - 70,06 млн тонн.