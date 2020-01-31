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Госстат обнародовал данные по рекордному урожаю зерна в Украине

Новости » Экономика     31.01.2020 - 14:00
Госстат обнародовал данные по рекордному урожаю зерна в Украине
Иллюстративное фото (Pixabay)

Урожай в 2019 году увеличился еще на 5 млн тонн

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные по производству зерновых и зернобобовых культур в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, всего было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн). Средняя урожайность составила 49,1 центнеров с гектара (в 2018 году - 47,4).

В частности, объем производства культур зерновых и зернобобовых в массе после доработки составил:

  • Пшеница - 28,3 млн тонн (+15,0%),
  • Кукуруза на зерно - 35,8 млн тонн (+0,1%),
  • Ячмень - 8,9 млн тонн (+21,2%),
  • Ячмень - 8,9 млн тонн (+21,2%),
  • Рожь - 0,3 млн тонн (-15,1%),
  • Овес - 0,3 млн тонн (+0,8%),
  • Гречиха - 0,1 млн тонн (-37,9%),
  • Сорго - 0,2 млн тонн (-1,2%),
  • Просо - 0,2 млн тонн (+110%),
  • Культуры зернобобовые - 0,7 млн тонн (-25,5%),
  • Горох - 0,6 млн тонн (-26,2%),

Отметим, в начале января 2020 года в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили, что урожай зерновых в Украине в 2019 году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки.

Отметим, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 70,06 млн тонн.

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