Госстат обнародовал данные по рекордному урожаю зерна в Украине

Урожай в 2019 году увеличился еще на 5 млн тонн
Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные по производству зерновых и зернобобовых культур в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным статистического ведомства, всего было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн). Средняя урожайность составила 49,1 центнеров с гектара (в 2018 году - 47,4).
В частности, объем производства культур зерновых и зернобобовых в массе после доработки составил:
Отметим, в начале января 2020 года в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили, что урожай зерновых в Украине в 2019 году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки.
Отметим, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 70,06 млн тонн.