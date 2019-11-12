Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых в Украине

Зерновых планируют собрать 4 млн тонн больше, чем в прошлом году
В 2019 году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.
Министр привел следующие расчеты урожая зерновых в Украине:
Кроме того, прогнозируется производство технических культур:
Напомним, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культуру - 70,06 млн тонн. Кроме того, было собрано 14,2 млн тонн подсолнечника.
Отметим, хороший урожай зерновых является одним из факторов притока валюты в Украину и укрепления национальной валюты в 2019 году.