Мінекономіки прогнозує рекордний урожай зернових в Україні

У 2019 році в Україні очікується рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 74 млн тонн, що на 4 млн тонн більше ніж у 2018 році. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр навів наступні розрахунки врожаю зернових в Україні:

пшениця - 28,1 млн тонн (більше на 3,5 млн тонн);

кукурудза на зерно - 35 млн тонн (менше на 0,8 млн тонн);

ячмінь - 8,9 млн тонн (більше на 1,6 млн тонн);

жито - 333 тис. тонн (менше на 60 тис. тонн);

овес - 444 тис. тонн (більше на 26 тис. тонн);

горох - 572 тис. тонн (менше на 203 тис. тонн);

гречка - 85 тис. тонн (менше на 52 тис. тонн);

просо - 165 тис. тонн (більше на 84 тис. тонн);

рис - 63 тис. тонн (менше на 6 тис. тонн).

Крім того, прогнозується виробництво технічних культур:

цукрові буряки - 9,8 млн тонн (менше на 4,2 млн тонн);

соняшник - 14,2 млн тонн (на рівні минулого року);

соя - 3,6 млн тонн (менше на 827 тис. тонн);

ріпак - 3,2 млн тонн (більше на 472 тис. тонн).

Нагадаємо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний врожай зернових та зернобобових культуру - 70,06 млн тон. Крім того, було зібрано 14,2 млн тон соняшнику.

Відзначимо, гарний врожай зернових є одним з чинників притоку валюти в Україну і зміцнення національної валюти у 2019 році.