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Минэкономики прогнозирует проблемы для Украины в 2020 году

Новости » Экономика     04.02.2020 - 17:41
Минэкономики прогнозирует проблемы для Украины в 2020 году
Фото: коллаж (РБК-Украина)

На экономику будут влиять те же факторы, которые привели к замедлению в конце 2019 года

Структурные дисбалансы и накопленные проблемы будут сдерживать рост экономики Украины в 2020 году. Об этом сообщает Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, в 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.

"Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем будут несколько сдерживать рост экономики в целом", - говорится в документе.

Напомним, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году оцениваются на уровне 3,3%.

Отметим, Национальный банк оценил рост экономики Украины в 2019 году на уровне 3,3%. В то же время в четвертом квартале рост ВВП замедлился до 2,2%.

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2019 году Рост в базовых отраслях экономики Украины за 2019 год сократился почти в 3 раза
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