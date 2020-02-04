Мінекономіки прогнозує проблеми для України у 2020 році

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На економіку впливатимуть ті ж чинники, які призвели до уповільнення наприкінці 2019 року

Структурні дисбаланси та накопичені проблеми стримуватимуть зростання економіки України у 2020 році. Про це повідомляє Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, у 2020 році продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об'єктів.

"Проте дія чинників, які впливали на розвиток економіки у 2019 році, на тлі уже сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів та накопичених проблем дещо стримуватимуть зростання економіки в цілому", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році оцінюються на рівні 3,3%.

Відзначимо, Національний банк оцінив зростання економіки України у 2019 році на рівні 3,3%. У той же час в четвертому кварталі зростання ВВП уповільнилося до 2,2%.