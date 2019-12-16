Минэкономики прогнозирует падение промпроизводства по итогам года

Фото: Тимофей Милованов и Алексей Гончарук (РБК-Украина)

После трех лет роста промпроизводство снова уйдет в минус

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует, что объемы промышленного производства в 2019 году упадут на 0,6%. Об этом написал министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Милованов напомнил цифры Государственной службы статистики почти месячной давности о том, что месячный спад в октябре составил 5%.

"До конца года мы прогнозируем, что годовой спад промышленности выровняется до 0,6%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,6%.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,0%. По данным статистического ведомства, за январь-октябрь зафиксировано падение промпроизводства на 0,6%

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2019 года повысился по сравнению с I кварталом года на 1,2 п.п. и составляет минус 5,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 1,9 п.п. и составляет минус 5,2%.