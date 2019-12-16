Мінекономіки прогнозує падіння промвиробництва за підсумками року

Фото: Тимофій Милованов та Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Після трьох років зростання промвиробництво знову піде в мінус

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що обсяги промислового виробництва в 2019 році впадуть на 0,6%. Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Милованов нагадав цифри Державної служби статистики майже місячної давності про те, що місячний спад у жовтні склав 5%.

"До кінця року ми прогнозуємо, що річний спад промисловості вирівняється до 0,6%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, в 2018 році - 1,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у жовтні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,0%. За даними статистичного відомства, за січень-жовтень зафіксовано падіння промвиробництва на 0,6%

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в. п. і становить мінус 5,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,9 в.п. і становить мінус 5,2%.