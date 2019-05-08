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Украинские промышленники ухудшили ожидания

Новости » Экономика    08.05.2019 - 12:27
Украинские промышленники ухудшили ожидания
Иллюстративное фото (evrz.com.ua)

Данные опроса 1,5 тысяч предприятий показывают снижение индексов

Индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2019 года повысился по сравнению с I кварталом года на 1,2 п.п. и составляет минус 5,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 1,9 п.п. и составляет минус 5,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности и в перерабатывающей промышленности снизился по сравнению с I кварталом на 0,2 п.п. и составил плюс 0,6%.

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1498 предприятий.

Напомним, объемы промышленного производства в марте 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. По данным Госстата, за январь-март промпроизводство сократилось на 0,9%.

Отметим, по данным опроса НБУ ожидания бизнеса Украины относительно деловой активности в I квартале 2019 года немного улучшились. По данным опроса, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7% (в предыдущем квартале - 117,3%).

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