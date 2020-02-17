В Минэкономики пояснили худший показатель ВВП с начала 2016

Украинская экономика росла 15 кварталов подряд, но в IV квартале 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился всего на 1,5%, что является самым низким показателем с I квартала 2016 года. Такие показатели содержит правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", представленная сегодня Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в документе, рост в IV квартале замедлился из-за:

ухудшения ситуации в промышленности - выпуск впервые снизился после 3-х летнего роста

падения в сельском хозяйстве в IV квартале - из-за более раннего сбора урожая (чему способствовали погодные условия) и высокой базы сравнения 2018 года

"Однако высокий внутренний спрос генерировал рост строительства, торговли и ряда отраслей сферы услуг", - говорится в стратегии.

При этом в стратегии содержится цель обеспечить рост ВВП Украины за пять лет (2020-2024) на 40%.

Как сообщало РБК-Украина, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2024 году должна вырасти до 75,4 лет в сравнении с 71,76 годами в 2018 году.

Напомним, 14 февраля Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.