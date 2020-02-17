У Мінекономіки пояснили найгірший показник ВВП з початку 2016

Українська економіка зростала 15 кварталів поспіль, але у IV кварталі 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшився лише на 1,5%, що є найнижчим показником з I кварталу 2016 року. Такі показники містить урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції", презентована сьогодні Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як зазначається в документі, зростання у IV кварталі уповільнилось через:

погіршення ситуації у промисловості - випуск вперше знизився після 3-х річного зростання

падіння у сільському господарстві у IV кварталі - через раніший збір врожаю (чому сприяли погодні умови) та високу базу порівняння 2018 року

"Натомість високий внутрішній попит генерував ріст будівництва, торгівлі та низки галузей сфери послуг", - йдеться у стратегії.

У стратегії міститься ціль забезпечити зростання ВВП України за п'ять років (2020-2024) на 40%.

Як повідомляло РБК-Україна, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким середня очікувана тривалість життя в Україні у 2024 році має зрости до 75,4 років у порівнянні з 71,76 років у 2018 році.

Нагадаємо, 14 лютого Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2019 року. За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в IV кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 1,5%, по відношенню до III кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,1%.