Мінекономіки покращило очкування щодо падіння ВВП України під час війни

У Міністерстві економіки України очікують, що падіння валового внутрішнього продукту у 2022 році становитиме 30%. У першій половині наступного року відновлення становитиме майже 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками компаній Європейської бізнес асоціації ( ЄБА ).

Як зазначила Свириденко, на сьогодні можна констатувати стабілізацію економіки. Якщо раніше прогнозувалося падіння на рівні 35-37%, зараз є надія, що падіння зупиниться на рівні близько 30%.

За її словами, інфляція на кінець року становитиме 30%, рівень безробіття - 28%, а наступного року – 30%.

Свириденко переконана, що економіка поступово відновлюватиметься. "Навіть за умови, що військові дії в активній фазі триватимуть перші шість місяців, зростання ВВП прогнозується на рівні 4,6%", - сказала вона.