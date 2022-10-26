Минэкономики улучшило ожидания падения ВВП Украины во время войны
В Министерстве экономики Украины ожидается, что падение валового внутреннего продукта в 2022 году составит 30%. В первой половине следующего года восстановление составит почти 5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с представителями компаний Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Как отметила Свириденко, на сегодняшний день можно констатировать стабилизацию экономики. Если раньше прогнозировалось падение на уровне 35-37%, сейчас есть надежда, что падение остановится на уровне около 30%.
По ее словам, инфляция на конец года составит 30%, уровень безработицы – 28%, а в следующем году - 30%.
Свириденко убеждена, что экономика будет постепенно восстанавливаться. "Даже при условии, что военные действия в активной фазе продлятся первые шесть месяцев, рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%", - сказала она.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году - на 5,2%.