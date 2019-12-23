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В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира

Новости » Экономика     23.12.2019 - 11:55
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых сырьевых нишах Украина занимает лидирующие позиции

По показателю валового внутреннего продукта (ВВП) на основе паритета покупательной способности доля экономики Украины составляет 0,3% от мирового ВВП. Такие данные министерства обнародовал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук на своей странице в Facebook.

Как отметил заместитель министра, в то же время в мировом производстве отдельных товаров Украина занимает лидирующие позиции.

В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира

"Больше всего этому способствует отечественный аграрный сектор. Например, по объему производства подсолнечника и подсолнечного масла Украина является бесспорным лидером, а по объемам выращивания кукурузы Украина уверенно занимает 4 место. При этом только в Украине выращивается 400 видов гибридных сортов данной с/х культуры", - сообщил он.

Среди других продуктов, по объемам производства которых Украина в ТОП-10, - железная руда, пшеница, молоко и сыры, рассказал Николайчук.

"Однако, всего только несколько продуктов, по производству которых Украина является лидером, можно отнести к продукции со средним и высоким уровнем добавленной стоимости", - добавил чиновник.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк прогнозирует, что экономика может ускорить рост до 4% в 2021 году, если новое правительство сможет выполнить свои амбициозные цели проведения реформ.

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