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У Мінекономіки показали місце України на економічній мапі світу

Новини » Економіка     23.12.2019 - 11:55
У Мінекономіки показали місце України на економічній мапі світу
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких сировинних нішах Україна займає лідируючі позиції

За показником валового внутрішнього продукту (ВВП) на основі паритету купівельної спроможності частка економіки України становить 0,3% від світового ВВП. Такі дані міністерства оприлюднив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив заступник міністра, водночас у світовому виробництві окремих товарів Україна займає лідируючі позиції.

У Мінекономіки показали місце України на економічній мапі світу

"Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор. Наприклад, за обсягом виробництва соняшнику та соняшникової олії Україна є безперечним лідером, а за обсягами вирощування кукурудзи Україна впевнено посідає 4 місце. При цьому тільки в Україні вирощується 400 видів гібридних сортів даної с/г культури", - повідомив він.

Серед інших продуктів, за обсягами виробництва яких Україна в ТОП-10, - залізна руда, пшениця, молоко та сири, розповів Ніколайчук.

"Однак, загалом тільки декілька продуктів, за виробництвом яких Україна є лідером, можна віднести до продукції з середнім і високим рівнем доданої вартості", - додав чиновник.

Нагадаємо, за підрахунками Міжнародного валютного фонду, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні (за паритетом купівельної спроможності) залишається дуже низьким - всього 20% від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк прогнозує, що економіка України може прискорити зростання до 4% в 2021 році, якщо новий уряд зможе виконати свої амбітні цілі проведення реформ.

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