У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації

Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році - 2,7%. План розміру бюджетних видатків на безпеку та оборону свідчить про те, що в уряді очікують продовження війни у 2025 році та її закінчення у 2026 році.

За базовим сценарієм МВФ війна закінчиться у 2024 році, після чого у наступному році економіка України швидко зростатиме.