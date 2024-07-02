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У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації

Фото: економіка пригальмувала (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2024 року посилилася дія таких негативних чинників як інтенсивність бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів, що насамперед вплинуло на скорочення виробництва і споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.

"Значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників додатково ускладнювали економічну діяльність підприємств", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Мінекономіки негативні чинники, зокрема зменшення виробництва електроенергії та її дефіцит, переважили баланс впливу на ВВП.

У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,7% [±1%]. Ця оцінка наведена з урахуванням оперативної оцінки Держстату щодо зростання реального ВВП на 6,5% у І кварталом 2024 року порівняно з І кварталом 2023 року, що вище, ніж попередньо оцінювалося Мінекономіки (зростання на 4,5%).

Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році - 2,7%. План розміру бюджетних видатків на безпеку та оборону свідчить про те, що в уряді очікують продовження війни у 2025 році та її закінчення у 2026 році.

За базовим сценарієм МВФ війна закінчиться у 2024 році, після чого у наступному році економіка України швидко зростатиме.

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ВВПМіністерство економіки